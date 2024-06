Objavljeno: 10.6.2024 07:00

Opozorilna stavka v Samsungu

V korejskem velikanu Samsung Electronics smo bili minuli teden priče prvi stavki v zgodovini. Zaposleni, ki so člani največjega sindikata v podjetju NSEU (National Samsung Electronics Union), so v petek prekinili delo, da bi pokazali svojo moč sredi pogajanj o izplačilu nagrad za uspešnost in ureditvi dopusta.

Večina stavkajočih je bila iz oddelka za proizvodnjo čipov. Samsung Electronics je sicer podružnica konglomerata Samsung, ki se ukvarja s potrošno elektroniko, polprevodniki in drugimi elektronskimi napravami. Podružnica proizvaja RAM, NAND, flash, USB-ključke, SD-kartice, procesorje Exynos, tipala za kamere, krmilnike itd.

Koliko zaposlenih izmed 28.400 članov sindikata je dejansko stavkalo, še ni znano. Aprila je stavko podprlo 75 odstotkov članov sindikata, ki predstavlja četrtino zaposlenih. Enodnevna stavka je bila opozorilna in je bila izvedena tako, da ni povzročila škode pri proizvodnji. So pa zagrozili, da bodo prihodnji koraki bolj boleči za podjetje, če v pogajanjih ne bodo našli skupnega jezika.

Oddelek za proizvodnjo čipov je sicer lani zabeležil rekordno slabe rezultate, saj je izguba dosegla 10 milijard evrov. Samsung je zgodovinsko izjemno pomemben proizvajalec čipov, ki pa lani ni uspel reagirati na povečano povpraševanje zaradi rastoče umetne inteligence, zato je njegovo mesto začel prevzemati SK Hynix. Zaposleni, ki navadno dobijo približno tretjino prihodkov v obliki izplačil za delovno uspešnost, so lani ostali brez tega dela plačila. Zato sedaj zahtevajo višje plače. Letos je podružnica v prvem kvartalu že ustvarila 1,2 milijarde evrov dobička.

Stavke v Južni Koreji so sicer pogoste, a Samsung ima posebno mesto. Konglomerat ustvarja 20 odstotkov BDP-ja v državi, zato je vsakršno dogajanje v podjetju zelo pomembno, hkrati pa tako dobi tudi politični predznak.