Operaterji odklepajo pakete in višajo prenos podatkov

Mobilne operaterje v Sloveniji smo povprašali, ali so oziroma še bodo prilagodili svoje pakete in uporabnikom ponudili več prenosa podatkov ali druge ugodnosti, kakor so storili nekateri tuji operaterji.

V Telekomu Slovenije so povedali, da so 15. marca ponastavili količino prenesenih podatkov za vse uporabnike in jim tako števce vrnili na ničlo. Odtlej imajo poleg polne mesečne količine na voljo še dodatnih 5 GB (le v lastnem omrežju). Za otroke so pripravili aplikacijo DaVinci Kids. Na področju televizije pa so dodali številne programe, ki so del dražjih paketov.

V A1 Slovenija nasprotno poudarjajo, da je njihova prioriteta zagotavljanje nemotenega delovanja omrežja. Ker bi tovrstne akcije lahko negativno vplivale na stabilnost, jih ne načrtujejo. So pa naročnikom televizije (IPTV) odprli shemo programov L.

V HOT-u posebnega povišanja količine podatkov v paketih ne bo, so jih pa minuli mesec razširili za tretjino. Dodajajo, da lahko vsakdo kupi večji paket, kar lahko stori enkrat na mesec po izteku starega. Komur zmanjka podatkov prej, jih lahko dokupi 5 GB.

T-2 pa sporoča, da se še niso odločili za kakšne tovrstne akcije, bodo pa o tem premislili. So pa na področju televizije dodali programsko shemo XL HD vsem uporabnikom, paket Grand Slam X in Voyo.

Telemach je za zdaj odklenil paket EON Premium.