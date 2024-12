Objavljeno: 10.12.2024 05:00

OpenAI izdal model za ustvarjanje videoposnetkov Sora

OpenAI je naposled izdal svoj jezikovni model, ki iz besedilnega poziva ustvari videoposnetek. Sora je na voljo v večini držav, pri nas pa žal še ne. Drugod jo lahko v omejenem obsegu uporabljajo naročniki paketov ChatGPT Plus, ki stane 20 dolarjev mesečno, neomejeno pa v paketu Pro, ki stane 200 dolarjev mesečno.

Sora je bila prvikrat na voljo že februarja, a je šlo za razvijalsko predogledno različico, ki je bila omejena le na preverjene preizkuševalce. Ti so morali tudi preveriti, da je uporaba varna. Sedaj teh omejitev ni več.

Kdor ima naročnino na Plus, lahko ustvari do 50 posnetkov na mesecev z ločljivostjo 480p ali manjše število posnetkov v 720p. Naročniki na Pro dobijo višjo ločljivost (1080p), daljše posnetke (do 20 sekund) in neomejeno število generiranj. Prihodnje leto bodo uvedli še druge možnosti naročnine, ki bodo prilagojene posebej Sori.

Sora kot vhodni parameter sprejme besedilo, posnetek ali videoposnetek, rezultat pa je nov videoposnetek. O podrobnostih nastanka je OpenAI precej skrivnosten, zato ne vemo, na čem se je urila. Poudarili pa so, da so blokirali ustvarjanje neprimernih in prepovedanih vsebin, kamor sodijo nasilni posnetki, zlorabe, pornografski deepfaki, otroška pornografija in podobno. Za zdaj je vsakršno upodabljanje ljudi, ki bi jih predložili na fotografiji, blokirano.

Sora ni na voljo v EU, Švici in Veliki Britaniji. To se ima spremeniti v prihodnjem letu, so obljubili v OpenAI.

