OneWeb in SpaceX delovanje satelitskega interneta obljubljata za letos

Oba velika konkurenta na področju satelitskega interneta SpaceX in OneWeb sta sporočila, da bo njuna storitev na voljo še pred koncem leta. Medtem ko bo OneWeb izstrelil okrog 650 satelitov, jih bo SpaceX kar 1500. To so začetne številke, saj bo ob globalni pokritosti imel 12.000 satelitov, načrtujejo v naslednjem. Mimogrede, OneWeb je doslej izstrelil 40 satelitov, SpaceX pa dobrih tristo. SpaceX-ovi so v nižji orbiti, zato je potrebnih več.

Toda sateliti so le en del enačbe. Na zemlji potrebujemo sprejemnike (terminale), ki morajo biti tudi cenovno dostopni. OneWeb ocenjuje, da bo posamezna dostopna točka stala 1000 do 1500 dolarjev. Posamezna dostopna točka bo satelitski internet nudila naokoli kakor signal Wi-Fi. Razvijajo tudi terminale za letala, ki bi stali kakšnih 150.000 dolarjev. To je približno dvakrat ceneje od opreme, ki jo v ta namen na letalih uporabljajo danes.

Konkretnih informacij, kako bodo terminali videti, podjetji še nista razkrili. SpaceX govori o elektronsko krmiljenih usmerjenih antenah, kar je drago, a omogoča povezavo z več sateliti sočasno. OneWeb bo kombiniral parabolične krožnike in ravne elektronsko krmiljene antene.