Objavljeno: 3.12.2024 05:00

Odstopil Intelov šef

Intelov izvršni direktor Pat Gelsinger, ki je podjetje vodil od leta 2021, je včeraj nepreklicno odstopil. Njegove funkcije bosta začasno prevzela finančni direktor David Zinsner in izvršni podpredsednik Michelle Johnston Holthau. Hkrati so že začeli postopke za iskanje njegove zamenjave.

Medtem ko je po uradnih informacijah Gelsinger odstopil, Bloomberg in Reuters poročata, da druge izbire pravzaprav ni imel. Upravni odbor je zahteval odstop, ker Gelsingerjev načrt za prestrukturiranje podjetja ni potekal dovolj hitro. Zato je imel dve možnosti: odstop ali odstavitev. Odločil se je za odstop, sedaj pa se bo lahko tudi upokojil.

Gelsinger je bil torej za krmilom manj kot štiri leta. V tem času je želel izvesti program za oživitev podjetja, a mu ni uspelo. Tržni delež podjetja je upadel, tržna kapitalizacija je 30-krat manjša od Nvidiine, avgusta pa so morali napovedati odpuščanje 15 odstotkov zaposlenih in prekinitev izplačevanja dividend. Delnica podjetja je, razumljivo, strmoglavila. Odkar je Gelsinger za krmilom, je delnica izgubila 60 odstotkov vrednosti.

V tem času je sicer Gelsinger zagotovil državno pomoč v višini 7,68 milijarde dolarjev. A po drugi strani rezultati tonejo. Že leta 2021, ko je Gelsinger prevzel vodenje podjetja, so bili obeti slabi. Zato je odredil gradnjo tovarne v Ohiu in povečanje števila zaposlenih. A sledil je kolaps trga po prebolevanju pandemije, kmalu zatem pa so zamudili še umetno inteligenco.

Novi direktor bo imel polne roke dela, da tanker preokrene. Intel je namreč prevelik, da bi propadel.