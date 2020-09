Od jutri naprej bodo sproščene cene goriv. Zato se je vladna stran goriva.si sesula.

Objavljeno: 29.9.2020 12:00

Od jutri naprej cena goriv oz. naftnih derivatov ne bo več državno regulirana, zato je pričakovati postopno zviševanje cen le teh. Vladna spletna stran goriva.si je zato danes pokleknila pod bremenom uporabnikov. V angleščini.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je že marca vzpostavilo spletno aplikacijo goriva.si, s katero lahko preverjamo ceno goriva na posameznih bencinskih servisih. Do danes, ko so se ljudje zavedli, da bodo od jutri morda cene po bencinskih servisih (tudi izven avtocest) različne, za to očitno ni vedel skoraj nobeden. Danes, ko je na to spletno stran skočila cela Slovenija, je goriva.si neodziven. Tako zelo, da traja nekaj minut, da se sporočilo »loading« spremeni v dejansko spletno stran. Seveda bo vsako iskanje spet sprožilo nekajminutni "loading". Če bo imeli srečo srečo, saj stran včasih izpiše tudi »Error loading«. Da, v angleščini. Uradna spletna stran, ki jo je postavilo (slovensko) Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.