Oculus opušča vstopna VR očala Go

Podjetje Oculus bo prenehalo s prodajo in podporo vstopnih očal za virtualno resničnost, model Go.

Podjetje je sicer v lasti Facebooka, model Oculus Go pa je predstavljal enega cenejših vstopov v področju virtualne resničnosti. Očala smo leta 2018 preizkusili tudi pri Monitorju, a nad njimi nismo bili pretirano navdušeni. Cena je bila takrat 230 evrov (pri naročilu iz nemškega Amazona), očala so samostojna, torej ne potrebujejo priklopa na računalnik ali pametni telefon.

Pravijo, da se bodo tako lažje usmerili v razvoj modelov naslednjih generacij. Decembra letos bodo nehali z objavo iger in nadgradenj, popravke za operacijski sistem pa bodo objavljali še dve leti. Go sicer spada v segment očal z tremi osmi delovanja, povedano drugače zaznava le položaj in premikanje glave oziroma našega pogleda. Zmogljivejši sistemi, denimo novejši Oculus Quest, pa podpirajo šest osi delovanja (DOF, degree of freedom), poleg sledenju pogleda torej še sledenju preostalega telesa. Po govoricah sodeč naj bi pripravljali model Oculus Quest 2, ta bi moral priti še letos, a se je izid bojda prestavil na 2021.