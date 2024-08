Objavljeno: 14.8.2024 05:00

Obtožena posameznika, ki sta v ZDA omogočila zaposlovanje severnokorejskih hekerjev

V Nashvillu so aretirali 38-letnika, ki je imel več prenosnikov, prek katerih so se lahko severnokorejski državljani pretvarjali, da so fizično prisotni v ZDA. Na ta način so podjetja pretentali, da so jih pod lažnimi identitetami zaposlila na daljavo, s čimer so financirali severnokorejski režim.

Ko so severnokorejske državljane podjetja najela, so se predstavili z lažno identiteto. Ameriška zakonodaja namreč strogo prepoveduje zaposlovanje severnokorejskih državljanov. Podjetja so nato ustrezno strojno opremo, torej prenosnike in telefone, poslala na naslov osumljenca v Nashville. Ta je skupaj s sodelavcem Yangom Dijem iz tujine skrbel, da je celotna prevara tekla.

To ni prvi tovrstni primer, saj so maja v Arizoni 49-letno žensko obtožili, da je na podoben način pomagala zbrati 6,8 milijona dolarjev. Izkoristila je ukradene identitete 60 ljudi, ki živijo v ZDA, in z njimi pridobila zaposlitve več kot 300 Severnokorejcem.

Obema grozi 20-letna zaporna kazen zaradi prevare, nezakonitega dostopa do računalniških sistemov, kraje identitete, nezakonitega zaposlovanja tujcev in financiranja terorizma.