Objavljeno: 9.10.2024 07:00

Nvidiin direktor je bogatejši od celotnega Intela

Nekoč je bil Intel velikan, zvezda stalnica, definicija procesorjev in podjetje, ki bo zagotovo vladalo vsaj tako dolgo, kot bodo obstajali računalniki. Manj kot desetletje pozneje je Intel v hudih škripcih, žezlo pa je prevzela Nvidia, ki je se izstrelila v stratosfero s hitrimi in učinkovitimi paralelnimi čipi, ki so kot nalašč za umetno inteligenco. Njen izvršni direktor, ki je pomemben solastnik podjetja, je postal precej premožnejši.

Jensen Huang ima po trenutnih vrednotenjih okoli 109 milijard dolarjev osebnega premoženja. To je več, kot je vreden celoten Intel po borznem vrednotenju. Če bi Huang kupil celotni Intel – to je resda hipotetičen primer, ker prevzemi delujejo drugače – bi mu po tem še vedno ostalo okrog 13 milijard dolarjev. Ne pozabimo, da govorimo o tem, da bi podjetje kupil on osebno, ne pa Nvidia.

Huang je pomemben lastnik podjetja, ker je tudi njegov soustanovitelj. Letos je sicer prodal že za 700 milijonov dolarjev delnic, kar je le kaplja v morju. Njegovo premoženje v glavnem v Nvidiinih delnicah, nekaj jih ima v osebni lasti, druge prek različnih holdingov, zato tudi močno niha. A v zadnjem letu pretežno navzgor.