Nvidia z odličnimi poslovnimi rezultati

Objavljeno: 23.5.2020 11:23

Nvidia, najbolj znana po grafičnih procesorjih, je v zadnjem četrtletju zabeležila 39% več prometa kot v istem obdobju lani.

Pred kratkim smo pisali o tem, da prodaja računalnikov kljub epidemiji raste, to potrjujejo tudi omenjeni poslovni rezultati. Igričarski segment je prinesel 25% več prihodkov kot lani, konkretno 1,9 milijard dolarjev. Pri tem so sicer opazili padec na kitajskem zaradi zaprtja t.i. »internet cafejev« in fizičnih trgovin, a se je povečala prodaja preko spleta, saj se je s karanteno dvignila popularnost igranja iger, s tem pa seveda tudi povpraševanje po grafičnih karticah.

Zanimivo, da je najhitreje rastoči segment področje procesorjev za podatkovne centre. Gre za procesorje, namenjene intenzivnim opravilom, denimo strojnemu učenju. Ta del je zrastel kar za 80% glede na isto obdobje lani, prihodki so prvič presegli milijardo dolarjev. Vrednost njihovih delnic je letos tako zrastla že za 50%.