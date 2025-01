Objavljeno: 22.1.2025 05:00

Nvidia: samovozeči avtomobili šele prihodnje desetletje

Medtem ko sta Tesla in Google zelo optimistična glede razvoja avtonomnih vozil, je Nvidia precej bolj zadržana. Ali Kani, vodja oddelka za avtomobilski razvoj v podjetju, pravi, da končnega izdelka zagotovo ne bomo videli v tem desetletju.

Dodal je, da je razlog zelo preprost: gre za izjemno težak problem. Trenutni razvoj ni niti blizu cilju, zato lahko samovozeče avtomobile, ki bodo splošno uporabni, torej vsepovsod in ne le v Phoenixu, pričakujemo v prihodnjem desetletju.

Pojasnil je, da je razvoj sicer hiter. Letos se ukvarjajo z uporabo velikih jezikovnih modelov na videu, česar še pred tremi leti na avtomobilskem področju ni počel nihče. Takšni modeli potrebujejo bistveno več računske moči in podatkov, predvsem pa redundance zaradi varnosti. Današnji sistemi so sprogramirani po načelu akcija – odgovor, moderni avtonomni avtomobili pa bodo morali voziti precej bolj naravno, človeško. To pa je zelo zelo težko.