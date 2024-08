Objavljeno: 29.8.2024 09:00

Nvidia ruši rekorde

Včeraj zvečer je Nvidia objavila poslovne rezultate minulega četrtletja, ki so vnovič presegli pričakovanja analitikov. Obenem so razkrili še rezultate testov prihajajočih čipov Blackwell, ki bodo do štirikrat hitrejši od predhodnikov H100.

Skoraj cel svet je bil zvečer prilepljen pred monitorje, kjer s(m)o čakali na besede Jensna Huanga, izvršnega direktorja Nvidie. Podjetje je postalo sinonim moderne dobe umetne inteligence, pri čemer je nehote potrdilo stari rek: Ko vsi iščejo zlato, prodajaj lopate. Nvidine "lopate" v obliki izjemno hitrih čipov poidejo kot vroče žemljice, povpraševanje pa večkratno presega ponudbo. Rezultati Nvidie nudijo vpogled v stanje umetne inteligence in investicije na tem področju, hkrati pa je zaradi izjemne rasti delnice v zadnjih letih – 2900 odstotkov v petih letih – podjetje postalo nesorazmerno velik igralec na delniških trgih, saj ima tržno kapitalizacijo 3000 milijard dolarjev. Kakor se ziblje Nvidia, tako se giblje ameriški in tudi svetovni borzni trg.

Dočakali smo še ene rekordne rezultate, ki so ponovno presegli ne le dosedanje rekorde, temveč tudi pričakovanja. Nvidia je v minulem četrtletju zabeležila 30 milijard dolarjev prihodkov, kar je 122 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in 5,8 odstotka več od pričakovanj analitikov. Veliko večino so seveda ustvarili s čipi, a na primer 2,9 milijarde ustvarijo tudi z igrami (opremo zanje) in 3,7 milijarde z omrežno opremo. V naslednjem kvartalu, torej aktualnem, pričakujejo še boljše rezultate.

In kako je torej reagiral trg na podjetje, ki je ustvarilo rekordnih 30 milijard dolarjev prihodkov in od tega 16,6 milijarde dolarjev čistega dobička (lani 6,2 milijarde), hkrati pa napovedalo še za 50 milijard dolarjev odkupov lastnih delnic? Delnica je padla kot kamen za 10 odstotkov. Ne gre za pozitivno poslovanje, ne gre niti za rast dobička, ne gre niti za preseganje pričakovane rasti. Gre za večje ali manjše preseganje pričakovane raste. Prvi, drugi, tretji, četrti odvod …

Kakorkoli, podjetje je predstavilo čipe Blackwell, ki jih bodo zares začeli prodajati v zadnjem kvartalu. Za zdaj je Hopper še vedno najbolj prodajani čip in nekaj mesecev bo tako ostalo. So nas pa dražili z rezultati testov MLPerf, kjer je Blackwell štirikrat zmogljivejši od H100 Tensor Core GPU.