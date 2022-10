Objavljeno: 19.10.2022 05:00

Nvidia preimenovala RTX 4080 12 GB – kdo bo to plačal?

Minuli teden se je Nvidia nepričakovano odločila, da bo spremenila ime že predstavljene grafične kartice, ki se bo začela prodajati januarja. Nvidia RTX 4080 bi morala iziti v 12-GB in 16-GB verziji, a se to ne bo zgodilo. Dražja različica bo ime obdržala, šibkejša pa ne. Zato se postavlja vprašanje, kdo bo to plačal. Sprememba imena namreč ni nepomembna novost, hkrati pa proizvajalcem povzroči veliko stroškov.

Da bi se dve kartici imenovali RTX 4080, je v resnici zavajanje. Razlika ni le v količini pomnilnika, kakor bi dalo slutiti ime, temveč je 12 GB resnično šibkejša kartica. Ima manj jeder CUDA (7680 in ne 9728), ožje pomnilniško vodilo (192 in ne 256 bitov) ter počasnejši takt. Po Nvidiinih testih je takšna kartica tudi do 30 odstotkov počasnejša, kar sicer sovpada z nižjo ceno (900 namesto 1200 dolarjev), a še vedno dela krivico imenu.

Zato se je Nvidia v petek nepričakovano odločila, da bo kartico izdala pod drugačnim imenom. Kako se bo imenovala, še ni znano, vemo pa, kako se ne bo. Namesto RTX 4080 12 GB se sicer omenja 4070 ali 4070 Ti, a to še ni gotovo. Za zdaj je kartica odpredstavljena (unlaunched).

A kljub temu da se uradna prodaja še ni začela, je preimenovanje povzročilo nemalo preglavic. Proizvajalci kartic – Nvidia jim da referenčni dizajn – so se na izid že pripravili. To vključuje tudi pripravo škatel, navodil za uporabo in drugih materialov. Nekateri grafični čipi so tudi že izdelani in kartice imajo običajno nekje natisnjeno ime, ki ga bo tudi treba spremeniti. Treba bo tudi posodobiti BIOS na karticah, da bo javljal pravilno novo ime. Hkrati je Nvidia napovedala znižanje priporočene maloprodajne cene, kar lahko proizvajalce pahne v težave, če so računali na višjo prodajno ceno.

Vse to so stroški, ki jih bo moral nekdo pokriti. Za zdaj kaže, da bo Nvidia del teh stroškov vendarle pokrila. A preimenovanje bo povzročilo mnogo glavobolov, na katere ob najavi sploh nismo pomislili.