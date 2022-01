Nvidia podražila že tako predrage kartice

Nvidia je v Evropi dvignila priporočene maloprodajne cene svojih grafičnih kartic v seriji Founder's Edition.

To je prva opazila nemška spletna stran Computerbase.de, saj podjetje pri tem ni podalo kakega sporočila za javnost. Kartice so se podražile za okoli pet odstotkov, kar je pri dražjih modelih (denimo RTX 3090) ravno 100 evrov. Naj poudarimo, da gre za priporočene cene, ki že kaki dve leti v nimajo ravno pretirano skupnega s cenami, pod katerimi se te kartice v praksi prodajajo. Grafične kartice so namreč še vedno občutno predrage, cene so okvirno nekje dva do dva-in-pol krat višje od priporočenih.

S padcem vrednosti kriptovalut (nekje 30% v zadnjem tednu) uporabniki sicer upajo, da bo padlo povpraševanje s strani "rudarjev," s tem pa tudi cene.

Kartice Founder's Edition so referenčne kartice, ki jih Nvidia izda z vsakim novim grafičnim procesorjem. Dobava teh kartic je že sicer razmeroma omejena, a njihova podražitev bo vseeno vplivala tudi na cene kartic drugih proizvajalcev (Asus, Gigabyte, EVGA, Gainward, itd). Pri podjetju pravijo, da je podražitev posledica sprememb pri menjalnem tečaju evra. Zadnja taka podražitev je bila pred enim letom, takrat zaradi sprememb pri davkih v EU.