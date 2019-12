Novo orodje zasledovalcev na internetu: CNAME

Ne da bi vedeli, v ozadju spleta divja velika vojna med oglaševalci in drugimi sledilniki uporabnikov na eni strani ter zaščitniki zasebnosti na drugi strani. V zadnjih tednih so prvi pričeli uporabljati novo taktiko, ki bo varovanje zasebnosti še nekoliko otežilo. Gre za CNAME.

V DNS je standardiziran tudi zapis CNAME, ki vsebuje preusmeritev na drugo domeno. V praksi to deluje kot nekakšna bližnjica, saj CNAME povezuje alias z dejansko (kanonsko) domeno. Ker razširitve brskalnikov nimajo dostopa do nivoja DNS v zahtevkih, ki letijo v internet, to predstavlja možnost za sledenje.

Doslej se je bilo sledenju vsaj ene vrste sorazmerno enostavno upreti z blokado domen in poddomen, ki pripadajo znanim podjetjem, ki se ukvarjajo s slednjem. Sedaj pa so ti ugotovili, da je precej bolje, če posamezne spletne strani ustvarijo zapis CNAME za naključno poddomeno, ki kaže na sledilnike. Tako razširitev v brskalniku (denimo AdBlock ali Ghostery) ne ve, da nalagamo vsebino od drugod, zato se lahko sledilne komponente izmuznejo skozi.

To se uporablja že v praksi, na primer na BBC in Le Monde. Recimo naslov f7ds.liberation.fr je svoj čas vseboval sledilni piškotek, pri čemer je f7ds naključna poddomena. Trivialno jo je vsak teden zamenjati. To pa predstavlja velike probleme razširitvam za blokado, ker morajo namesto enega pravila sedaj vsebovati na tisoče pravil – za vsako spletno stran svoje.

Zato se bodo morali programi za preprečevanje sledenja nekako prilagoditi tudi temu.

