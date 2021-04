Novi vrhunski Xiaomi z zaslonom OLED tudi na zadnji strani

Podjetje Xiaomi je predstavilo najmočnejši telefon v svoji ponudbi, model Mi 11 Ultra.

Telefon se na prvi pogled razlikuje od konkurence, saj ima na zadnji strani, v »bloku« s kamerami, nameščen tudi majhen (1,1-palčni) zaslon OLED, ki služi za prikaz obvestil in predpregleda pri izdelavi »selfijev«. V foto bloku so sicer še tri kamere – običajna, z ločljivostjo 50 MP, širokokotna ločljivosti 48 MP in telefoto ločljivosti 48 MP, ki omogoča 5-kratni optični zum. Vse tri kamere zmorejo snemati video v ločljivosti 8K.

Telefon ima še veliko 5000 mAh baterijo, ki se polni z največjo močjo 67 W, po besedah Xiaomija tudi brezžično. Od 0 do 100 odstotkov naj bi se telefon napolnil v borih 36 minutah. Xiaomi je sicer že pred časom predstavil tudi 120 W polnjenje, vendar ga tokrat niso uporabili, saj bi bil telefon s to tehnologijo preveč debel.

Zaslon je sicer 120 Hz OLED (6,81 palca), ločljivosti 3200 × 1440 pik, srce pa je Qualcommov procesor Snapdragon 888, ki mu pomaga 12 GB pomnilnika, shrambe je 256 GB. Cena še ni znana, najverjetneje pa bo znašala več kot 1000 evrov.