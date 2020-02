Novi televizorji na Samsung Forum 2020

Prejšnji teden smo se udeležili Samsungovega dogodka, na katerem so predstavili novi nabor televizorjev.

Samsung ostaja pri svoji tehnologiji QLED, za razliko od večine konkurentov, ki v višjih serijah uporabljajo matrike OLED. Nadaljujejo pa razvoj na področju tehnologije MicroLED, ki bo v prihodnosti naslednji občutnejši korak pri kakovosti slike. QLED sicer uporablja t.i. kvantne pike za bolj natančno osvetljevanje matrike LCD, s čimer dobimo boljše barve, z lokalnim zatemnjevanjem slike pa se izboljša tudi kontrast in črnine.

Največji poudarek je bil na televizorjih ločljivosti 8K, predvsem najdražjem modelu Q950TS QLED 8K. Gre za televizor, v katerega so spravili vse, kar trenutno znajo. Na voljo bo v treh velikostih (65, 75 in 85 palcih), poudarjajo 99-odstotno razmerje med zaslonom in celotno prednjo stranico – povedano drugače, televizor ima res minimalen rob okoli zaslona. Ob njem so predstavili še malenkost cenejša modela Q900TS in Q800T, oba seveda z ločljivostjo 8K. Razširili pa so tudi QLED serijo 4K, konkretno z modeli Q60T, Q70T, Q80T, Q90T in Q95T, te bodo na voljo v velikostih od 43 do 85 palcev. Mogoče velja omeniti novi oblikovalski trend, kjer je debelina televizorjev enaka po celi višini - torej ni več debelih spodnjih delov in par centimetrov tankega panela na zgornji strani.

Največje presenečenje je bila nova serija televizorjev, imenovana The Sero. Njihova posebnost je ta, da imajo v stojalu vgrajen motor, ki omogoča, da se lahko celi televizor obrne za 90 stopinj. Med prestavitvijo so navrgli podatek, da se v tridesetih dneh naredi več vertikalnih vsebin, kot pa je Hollywood naredil filmov v vsej svoji zgodovini. S temi televizorji odkrito merijo na milenijsko generacijo, ki živi na Instagramu in podobnih storitvah. Če uporabljamo Samsungov telefon za prenos vsebin se televizor zna sam obrniti in slediti obračanju telefona – pravijo, da se naj bi ta možnost s časom razširila tudi na telefone drugih znamk.

Med samimi napravami velja omeniti še »The Wall«, kakor pri Samsungu pravijo svojemu televizorju s tehnologijo MicroLED. Ta sicer ni na voljo preko navadnih prodajnih kanalov, saj gre za modularno tehnologijo, kjer se sestavijo MicroLED ploščice, najmanjša velikost je tako 75 palcev, a si lahko omislimo tak zaslon tudi z diagonalo do 292 palcev (to je dobrih sedem metrov). Tehnologija MicroLED sicer prinaša res odlično sliko, a seveda še v razvoju, zato tudi še ne prodajajo klasičnih televizorjev, omenjeni televizijski zid pa razumemo kot neke vrste tehnološko predstavitev.

Med novimi funkcijami teh televizorjev je vse več »pametnega« prilagajanja. Tako je vgrajeno prilagajanje slike svetlobi prostora, kjer televizorji analizirajo tako svetlobo prostora kot vsebino na zaslonu, s čimer zagotavljajo boljšo kakovost slike. Koristna novost pa je tudi funkcija Q-Symphony, gre za združeno delovanje zvočnikov, vgrajenih v televizor, ko nanj priklopimo še zvočniško polico (Soundbar).

Dodali so tudi nekaj novih programskih novosti, denimo dostop do vsebin Disney+, ki bo uporabnikom v Evropi na voljo od 24. marca dalje. Televizorji pa bodo imeli po novem še več glasovnih asistentov, poleg Samsungovega Bixbyja bosta na voljo tudi Amazon Alexa in Google Assistant. Zanimiva je videti tudi funkcija Multi-View, kjer lahko na eni strani zaslona predvajamo televizijske vsebine, na drugi pa dodamo zaslon našega telefona. Tako lahko na eni strani gledamo nogometno tekmo, ob strani pa komentarje s kakega družabnega omrežja.