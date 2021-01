Novi Snapdragon 870 je v resnici 865++

Qualcomm je predstavil novi mobilni procesor Snapdragon 870, ki predstavlja nadgradnjo Snapdragon 865. V primerjavi z najzmogljivejšim predstavnikom Snapdragon 888 tako predstavlja drugo ligo, ki pa je še vedno zelo uporabna.

Novo leto je tudi za proizvajalce procesorjev za mobilne naprave čas za izdajo novih različic, ki, četudi niso nič revolucionarnega, nosijo novo oznako in proizvajalcem telefonov omogočajo hvaljenje z "novim" procesorjem, tistim iz leta 2021. Novi Snapdragon 870 sodi v to kategorijo. Če ga pogledamo podrobneje, bi mu podelili ime Snapdragon 865++. Od lanskih Snapdragona 865 in 865+ se bo razlikoval minimalno.

Srce ostaja enako, in sicer Kryo 585, ki ima jedra po ARM-jevem dizajnu Cortex-A77, še vedno izdelana v 7-nm litografiji. Edina razlika v primerjavi s predhodnikoma je višji takt, ki bo segal do 3,2 GHz, medtem ko sta imela 865 2,84 GHz, 865+ pa 3,1 GHz. Grafični čip ostaja Adreno 650, za katerega še ni znano, ali bo dobil kakšno pohitritev (predhodnika sta imela 587 oziroma 670 MHz). Drugih novosti praktično ni.

Qualcomm pravi, da bodo prvi proizvajalci nove čipe v telefone vgradili že v tem četrtletju, in sicer bodo to Motorola, OnePlus, Oppo in Xiaomi. In zakaj vse skupaj sploh potrebujemo? Namenjeni so napravam, ki bodo stale do 800 dolarjev, za katere najdražji čipi niso primerni (Snapdragon 888), si pa kupci vseeno želijo nalepke 2021. In Qualcomm jim je ustregel.