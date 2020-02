Novi Monitor

V novem Monitorju nadaljujemo temo razvoja in izgradnje mobilnih omrežij 5G. Tokrat objavljamo intervju z doc. dr. Boštjanom Batageljem s Fakultete za elektrotehniko in intervju z doc. dr. Petrom Gajškom z Inštituta za neionizirna sevanja.

Kot pri Monitorju večkrat poudarjamo, se nam zdi pomembno debato prepustiti strokovnjakom – znanstvenikom. Sploh po fiasku, ki si ga je z javno debato na ministrstvu za javno upravo privoščil minister Rudi Medved (kjer je ob soočenju znanstvenikov in teoretikov zarote izjavil »Saj ne vemo, kdo ima prav,«!).

Med preizkusi velja omeniti naš prvi pogled na novi Samsungov Galaxy S20 – tega smo imeli priložnost preizkusiti že en teden pred uradno predstavitvijo. Telefon ponuja ogromno, največji poudarek je na fotografskih zmogljivostih.

Izredno zanimiv pa je tudi Huaweijev Mate 30 Pro. Tega so sicer predstavili že jeseni, a je zaradi ameriških sankcij na voljo brez Googlovih storitev, zaradi tega pa ga tudi naši operaterji ne prodajajo. A vseeno ga lahko kupimo preko različnih spletnih trgovin, tako smo preizkusili, kako težko je nanj namestiti Googlove storitve ali vsaj neke solidne alternative.

Med nenehnimi preizkusi smo se lotili nekaj novih telefonov, poleg vstopnega Huaweijevega Y6s tudi Huaweijev model srednjega razreda P Smart Pro ter Samsungov Galaxy XCover Pro. Gre za bolj odporni telefon, ki je fizično bolje zaščiten proti udarcem in vdorom prahu ter vode.

Po daljšem času smo se spet lotili tiskalnikov. Tokrat smo naredili manjši preizkus večopravilnih barvnih laserskih modelov. Ti ciljajo na manjša podjetja ter posamezne delovne skupine in so zadnja leta popularnejši od klasičnih, samostojnih laserskih tiskalnikov.

Pri novih tehnologijah se vse več govori o industriji »Fintech«, torej naveza med tehnologijo in finančnimi podjetji. Tradicionalni bančni model doživlja kar nekaj tehnoloških inovacij, saj je na voljo vse več inovativnih bančnih in plačilnih storitev. Med njimi najdemo tudi Apple Pay in prenos denarja neposredno preko Facebook Messenger.

Pišemo pa tudi o umetni inteligenci ter globokem učenju. Ti tehnologiji blestita pri analizi velikih količin informacij in luščenju statističnih korelacij, a sta še daleč za človeškem razumevanju prebranega.

Na področju varnosti se zadnja leta veliko govori o računalniškem prepoznavanju obrazov, v tokratnem Monitorju pa o tem, kako so te tehnologije vse bolj prisotne tudi v Sloveniji. Gre za vedno bolj uveljavljeno tehnologiji na več področjih, med drugim tudi pri naši policiji – in to že od leta 2014.

V prilogi Monitor Pro, namenjeni poslovnem IT, pa tokrat pišemo o tehnologiji 3D-tiskanja in modeliranja s pomočjo tehnologije CAD/CAM.

Naslednja številka izide v torek, 31. marca.

Digitalni Monitor

Monitor lahko berete tudi v spletni različici HTML, vse dosedanje številke revije so brezplačno na voljo v našem spletnem arhivu, na DVDju pa je voljo tudi celotna paleta številk v formatu PDF.

Monitor lahko berete tudi na telefonih in tablicah Apple in Android, pa tudi v spletni trgovini:

Android: www.monitor.si/monitor_play

iPhone: www.monitor.si/monitor_iphone

Splet: revija.monitor.si