Nova Sonyeva čelada za navideznoresnične igre se bo imenovala Playstation VR2

Šef Sony Interactive Entertainment je v svoji predstavitvi na sejmu CES napovedal, da se bo naslednik čelade Playstation VR, o katerem se govori že dalj časa, imenoval, kot je bilo pričakovati, Playstation VR2.

Sony novega izdelka še ni pokazal, nekaj tehničnih zmogljivosti pa je že znanih. Seveda bo VR2 delovala s konzolo PS5, krmilniki za upravljanje pa se bodo imenovali Sense. VR2 bo podpirala povratne informacije v obliki tresljajev (haptic feedback), sledenje očem, ločljivost 4K s podporo HDR, osveževalne frekvence 90 oz. 120 Hz, selektivno izrisovanje in vidno polje širine 110 stopinj. S PS5 jo bomo povezali le z enim kablom, USB-C.

Prva igra, ki so jo napovedali za nov izdelek, je Horizon Call of the Mountain in naj bi bila na voljo sredi februarja.