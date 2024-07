Nothing s cenovno dostopnim in zabavnim telefonom

Nothing je predstavil svoj prvi telefon pod cenovno dostopnejšo blagovno znamko CMF, imenovan Phone 1.

CMF Phone 1 je na voljo za 200 ameriških dolarjev prek proizvajalčevega beta programa in prinaša 6,7-palčni OLED zaslon, 50 MP kamero, MediaTek Dimensity 7300 čip in veliko 5000 mAh baterijo. Telefon je na voljo s črno ploščo, vendar so na voljo tudi druge barve, kot so oranžna, svetlo zelena in modra. Platišča je enostavno menjati, saj vsaka zamenljiva plošča vključuje vse potrebne pripomočke, vključno z izvijačem, vijaki in pladnjem za SIM kartico, ki se ujema z njeno barvo. Nothing ponuja tudi tri plačljive dodatke, vsakega za dodatnih 25 USD, vrvico za nošenje, denarnico in stojalo.

CMF Phone 1 je namenjen manj zahtevnim uporabnikom, ki bodo cenili njegovo prilagodljivost in funkcionalnost brez visokih stroškov.