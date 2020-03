Nokia bo zaradi težav s prodajo omrežnih rešitev 5G zamenjala direktorja

Finska Nokia, ki je eno izmed velikih proizvajalcev omrežne opreme za mobilne operaterje (poleg Ericssona, Huaweia in ZTE), je sporočila, da bo zamenjala direktorja (CEO) in s tem morda prekinila težave, ki jih ima v boju s konkurenti.

Nokia (mimogrede, omrežno opremo Nokia pri nas uporablja operater A1) zaostaja za švedskim Ericssonom in še posebej za kitajskim Huaweiem. Kot poroča Bloomberg, je imelo podjetje težave z razvojem lastnih specializiranih integriranih vezij za 5G, zato so se odgovorni odločili za nakup izdelkov zunanjih izvajalcev - vendar zato ne dosegajo več cenovnih pribitkov, kot jih zmore konkurenca. Oktobra podjetje delničarjem ni izplačalo dividend, saj je denar raje rezerviralo za nadaljnja vlaganja.

Dosedanji direktor Rajeev Suri je bil v podjetje vstopil pred 25 leti, ko so ga pridobili za vodenje skupnega podjetja Nokia Siemens Networks. Od takrat je Nokia podjetje v celoti absorbirala, leta 2016 pa je kupila tudi francosko-ameriško podjetje Alcatel Lucent (slednji je nastal iz AT&Tjevega legendarnega oddelka Bell Labs). Poznavalci pravijo, da združevanje finske in francosko-ameriške kulture ne gre najbolje in da je v podjetju še vedno precej »interne politike«.

Ameriška politika izključevanje kitajskega Huaweia (zaenkrat še) ne pomaga dovolj...