Nissan ukinja aplikacijo za povezovanje z avtomobili

Bili so časi, ko je morala vsaka naprava imeti svojo aplikacijo in svojo povezavo »v oblak«. Četudi je ni zares potrebovala. Trpela je sicer kakovost takih aplikacij in celo uporabnost, toda imeli smo jih. Ne pa tudi uporabljali, kot je ugotovil tudi Nissan.

Nissan namreč z 31. marcem ukinja aplikacijo Nissan Connect, ki je omogočala povezovanje z nekaterimi njihovimi avtomobili. Kot pravijo, aplikacije in z njo povezanih storitev ne morejo več zagotavljati, »zaradi splošnega zmanjševanja njene uporabe«. Zagotavljajo seveda, da bo avtomobilski sistem »infotainment« kljub temu brez težav deloval naprej.