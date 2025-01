Nintendova nova konzola je Lego Game Boy

Nintendo je napovedal, da bo v sodelovanju z danskim podjetjem Lego splavil posebno različico legendarne konzole Game Boy, izdelane iz kock.

Komplet kock Lego bo na voljo oktobra 2025, uradna predstavitev projekta pa naj bi sledila v kratkem. Kljub temu da podrobnosti o kompletu še niso znane, je pričakovati, da bo nova izdaja združevala nostalgično oblikovanje konzole z ustvarjalnostjo in prilagodljivostjo, ki ju omogočajo priljubljene kocke. Najverjetneje gre za repliko po vzoru Lego modela konzole NES in kompletov, ki temeljijo na priljubljenih igrah japonskega založnika, kot je Super Mario. Lego različica konzole Game Boy bo tako obogatila obstoječo ponudbo in še dodatno razveselila zbiratelje ter ljubitelje obeh blagovnih znamk.

Medtem ko cel svet čaka na naslednika nadvse uspešne igralne konzole Switch, Japonci še naprej presenečajo z nepričakovanimi projekti, med katerimi so muzej v Kyotu, glasbena storitev s klasično glasbo iz iger, množični preizkus skrivnostne večigralske igre in budilka Alarmo.