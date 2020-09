Nintendo ukinja 3DS, ročno konzolo s 3D zaslonom

Nintendo je sporočil, da po skoraj desetih letih ukinja proizvodnjo prve ročne igralne konzole, ki je znala igre prikazovati v treh dimenzijah, brez posebnih očal.

3DS je bila igralna konzola, ki je svet ugledala v času, ko je bila »3D« magična beseda v svetu filmov, televizije, računalnikov, telefonov in – iger. Medtem ko so se proizvajalci televizorjev usmerili v izdelke, ki so se za »pravi« prikaz v treh dimenzijah zanašali na očala (pasivna ali aktivna), so pri Nintendu uporabili zaslon, ki je ob točno pravem kotu gledanja »3D efekt« omogočil brez očal. Prvi preizkuševalci so bili navdušeni, vendar je konzola svoje dobre prodajne rezultate dosegla šele čez čas. Ko je bilo na voljo dovolj iger s podporo tretji dimenziji, z nadgradnjami (zaslona in procesorja) in nenazadnje s podporo igranju starejših iger, četudi le v »2D«.

Nintendo je v tem času prodal 76 milijonov primerkov 3DS, že lani pa je nehal izdelovati igre zanj. Za primerjavo – igralnih konzol Wii se je v tem času prodalo 14 milijonov, vendar pa je novodobna konzola Switch že v treh letih presegla številko 60 milijonov.

Za naslednjo številko Monitorja pripravljamo podroben pregled tržišča igralnih konzol. Vabljeni k branju.