Objavljeno: 2.10.2023 05:00

Nič več brezplačnih nadgradenj na Windows 10 ali 11

Microsoft je onemogočil brezplačno nadgradnjo z Windows 7 ali 8 na Windows 10 in 11. Kar se je začelo kot enoletni bonbonček davnega leta 2015, je Microsoft potihoma toleriral vrsto let. V praksi je bilo možno namestiti in aktivirati najnovejše verzije Windows s starimi ključi, ki so delovali v Windows 7 in 8. V novih verzijah so to luknjo zaprli, sporočajo iz Redmonda.

Da so leta 2015 omogočili brezplačno nadgradnjo, je bilo več razlogov. Microsoft je želel poenotiti namestitve na milijonih računalnikov na novo verzijo Windows 10, za katero so bili tedaj trdili, da bo zadnja. Ta naj bi se sproti posodabljala, a ostala Windows 10. Leta pozneje je sicer Microsoft požrl besedo in izdal Windows 11, a brezplačne nadgradnje so ostale.

Licence za prgišče evrov

Sedaj je tega konec. Aktivacije obstoječih inačic Windows 11 s starimi ključi še delujejo in bodo očitno delovale tudi naprej, najnovejših verzij (Canary Build) pa ni več možno aktivirati na tak način. Za obstoječe uporabnike Windows 10 ali 11 to ne bo imelo posledic, saj bodo aktivirane verzije normalno dobivale nadgradnje. Kdor pa bo odslej nadgraditi Windows 7 ali 8, bo moral kupiti nov ključ. To lahko stori pri Microsoftu ali pri neuradnih posrednikih.