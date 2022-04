Objavljeno: 18.4.2022 12:00

NFT kupil za milijone, sedaj ga ne more prodati

Nezamenljivi žetoni (NFT) so se doslej prodajali po visokih, domala absurdnih cenah, zaradi česar so skeptiki opozarjali, da nimajo realne vrednosti. Sedaj to v praksi ugotavlja lastnik NFT-ja s prvim čivkom Twitterjevega ustanovitelja Jacka Dorseyja, za katerega je bil odštel 2,9 milijona dolarjev, a ga sedaj ne more prodati niti za odstotek te cene.

Prvi čivk je zelo preprost: "just setting up my twttr". Dorsey ga je objavil marca 2006. Lani ga je na dobrodelni avkciji prodal za 2,9 milijona dolarjev Sini Estaviju iz Malezije. Ta ga je minuli teden začel prodajati na platformi OpenSea in ocenil, da bo dobil vsaj 50 milijonov dolarjev, od česar je polovico obljubil darovati v dobrodelne namene. Izplen pa ga bo bržkone razžalostil.

Dobil je sicer precej ponudb, ki pa so segale od nekaj dolarjev do trenutno 29.000 dolarjev. Estavi je dejal, da to ni težava in da čivka ne bo prodal, če ne bo dobil kakšne dobre ponudbe. Verjame, da je čivk vreden precej več, kot mu trenutno ponujajo. Morda je to res, morda pa NFT-ji vendarle niso perpetuum mobile za denar.