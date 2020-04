New Jersey obupno išče strokovnjake za COBOL

Epidemija koronavirusa ima nepredvidljive učinke na ustroj sodobne družbe. Phil Murphy, guverner ameriške zvezne države New Jersey, je na nedavni tiskovni konferenci med drugim javnost pozval, da urgentno potrebujejo strokovnjake za »Cobalt«, pri čemer je misli pravzaprav na programerje s poznavanjem programskega jezika COBOL.

Kot vemo je bil COBOL eden prvih programskih jezikov, namenjen pretežno poslovnim informacijskim rešitvam, v množični rabi je bil predvsem v obdobju med leti 1960 in 1990, ko so ga nadomestili sodobnejši programski jeziki. Toda javna skrivnost je, da veliko ključnih programov, še posebej v ZDA, še vedno sloni na programski kodi v COBOL-u.

V primeru New Jerseya so naleteli na težavo z delovanjem programa, ki po tamkajšnji zakonodaji ureja pravice nezaposlenih, nastal pa je pred več kot 40 leti. Zaradi koronavirusa je v ZDA ogromno zaposlenih praktično takoj dobilo odpoved, obljuba zveznih oblasti o izplačilu premostitvenih nadomestili pa je na kolena spravil ključno programsko opremo, ki bi lahko pomagala ljudem v stiski.

Težave s programom so očitno tako resne, da je sledil celo javni poziv guvernerja. To, da se je guverner zmotil v imenovanju programskega jezika priča o temu, da gre za tehnologijo, ki so jo že mnogi davno pozabili. Težko je najti strokovnjake, ki so stari pod 50, še bolj verjetno pa pod 60 leti. Velika večina jih je pravzaprav že upokojenih.

Težava, ki je žal prišla na plan v najbolj neprimernem trenutku, razgalja dolgoletno neodgovorno ravnanje skrbnikov informacijskih sistemov, pogosto v javnem sektorju, kjer preprosto pustijo v delovanju sisteme, brez da bi imeli zanje primerne kadre ali zunanjo podporo. New Jersey zagotovo ni edini v težavah ta hip, prav tako je zelo verjetno, da se utegnejo podobne težave pojaviti tudi precej bližje nam. Kot smo že pisali v Monitorju, velika večina bank še vedno poganja ključne sisteme na programih napisanih v COBOLu.