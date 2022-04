Netflix s padcem števila naročnikov, bodo omejili deljenje gesel?

Netflix je v prvem četrtletju naštel 200.000 manj naročnikov kot v enakem lanskem obdobju. Gre za prvi padec naročnikov po desetletju.

Analitiki so pričakovali, da bo število naročnikov naraslo za 2,7 milijona, potem ko je na primer v prvem četrtletju lani naraslo za skoraj štiri milijone. Netflix ob tem pričakuje nadaljnji upad števila naročnikov. Za drugo četrtletje napovedujejo, da jih bodo izgubili še dva milijona.

Število naročnikov pada zaradi vse močnejše konkurence, delitve gesel med naročniki, inflacije, močno pa je na število uporabnikov vplivala tudi prekinitev poslovanja v Rusiji zaradi invazije na Ukrajino. V Rusiji je tako podjetje izgubilo 700.000 naročnikov.

Odgovorni ocenjujejo, da pravila (ne)deljenja gesel za dostop do video vsebin krši približno 100 milijonov uporabnikov (Netflix ima sicer 220 milijonov naročnikov). Če so še nedavno menili, da je to nekaj »s čemer se je pač treba naučiti živeti«, saj se večina deljenja gesel dogaja med družinskimi člani, sedaj pravijo, da »na tej težavi zelo resno delajo«.

Načine, kako omejiti deljenje gesel, trenutno preizkušajo v Latinski Ameriki, vendar bi jih lahko kmalu razširili tudi v druge dele sveta. Uporabnikom, ki svoja gesla delijo, naj bi bili po novem zaračunali več.

STA