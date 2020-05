Neprekinjeno poslovanje v času pandemije

Objavljeno: 15.5.2020 09:45

V času globalnih izzivov se pogosto dogajata dve stvari. Prvič, kot družba si prizadevamo, da bi se skupaj borili z novonastalimi izzivi. Sprašujemo se, kaj nam je v življenju resnično pomembno, dvomimo v svoja prepričanja, več časa namenjamo družini in prijateljem. Drugič, ustvarjamo nova orodja, ki nam pomagajo reševati nove izzive, saj kot vemo “potreba je mati iznajdljivosti”.

Nove okoliščine...

"Pandemija Covid-19 se je razširila po celemu svetu in vsi se poskušamo prilagoditi tej nenehno spreminjajoči se situaciji. Šole in delovna mesta so zaprta, samoizolacija pa je postala zaželena, če ne obvezna. Nadaljevanje poslovanja v takšnemu okolju je zahtevno, a tudi nujno potrebno za ohranitev družbe. Dosedanji načini poslovanja niso več mogoči. Pripraviti se moramo na delovanje v novih okoliščinah in se usmeriti v prihodnost, v kateri bodo organizacije vseh velikosti in vseh vej gospodarstva lahko še naprej delovale. V prihajajočih dneh bomo veliko razpravljali o tem, kako lahko tehnologija pomaga organizacijam ostati v koraku s časom na način, da poskrbijo za svojo največjo moč - ljudi in njihov nabor znanj in izkušenj." pravi Ivo Sladoljev, regionalni direktor VMware za centralno Evropo.

Spreminjajoča se narava poslovanja

Soočamo se s svetovno pandemijo, zaradi katere podjetja in organizacije postavljajo pod vprašaj svoje strategije neprekinjenega poslovanja. V preteklosti so si podjetja prizadevala zagotoviti zanesljivo podvajanje podatkov med primarnimi in rezervnimi podatkovnimi centri, da bi ohranila svoje podatke v primeru naravnih ali drugih nesreč. Želela so, da bi vsi njihovi sistemi in podatki bili na voljo ves čas, ne glede na nesreče, kot so poplave, nevihte ali potresi. Toda časi se spreminjajo in z njimi tudi izzivi, s katerimi se srečujemo. Danes vidimo, da je trenutno glavni poudarek na zagotavljanju varnosti ljudi in preživetju poslovanja. Nekateri vodilni v podjetjih so v paniki, svetovni trgi so v strahu in mnoga podjetja so nepripravljena ter nimajo potrebnih ukrepov za neprekinjeno poslovanje, katere nujno potrebujejo. In prav pri strategijah neprekinjenega poslovanja je, kot vidimo, potrebno to zagotoviti celostno in ne le s podatkovne perspektive.

V neverjetno kratkem času je veliko podjetij spremenilo svoja stališča glede dela na daljavo: od "delo opravljamo le v pisarni" so zelo hitro prišla na odnos "pojdite domov in niti ne pomislite, da bi prišli delo opravljati v pisarno". Zaradi vpeljave ukrepov fizičnega distanciranja ljudi, smo določene sestanke brez večjih težav nadomestili le s kakim e-poštnimi sporočili, druge pa z virtualnimi sestanki. Seveda ne moremo z gotovostjo pritrditi, da bodo take prakse veljale za vsa podjetja, ampak brez dvoma bo v prihodnosti potrebo računati na vedno večjo količino opravljanja delovnih nalog na daljavo.

Delo od doma – zaželen privilegij

V nedavni anketi med ameriškimi pisarniškimi delavci, ki jo je izvedelo podjetje Zapier, je kar 95% vprašanih odgovorilo, da si želijo možnost dela na daljavo, izven pisarne. 74% vprašanih bi za to možnost bilo pripravljeno zamenjati službo! Poleg tega so se skoraj trije od petih vprašanih IT strokovnjakov (57% vprašanih), strinjali, da jim je delo na daljavo ena izmed najbolj zaželenih ugodnosti, ki jih delodajalec lahko ponudi. Delo na daljavo je bilo pravzaprav izpostavljeno kot bolj priljubljena ugodnost od brezplačne malice (42% vprašanih), neomejenega dopusta (39%) in športno-rekreacijskih dejavnosti (25%). V ZDA na primer kar 31% IT strokovnjakov milenijcev in 27% tistih, ki spadajo v generacijo X, dela svoj polni delovni čas na daljavo, medtem ko to počne le 11% starejših pripadnikov tako imenovane “baby boomer” generacije.

Ključ do uspešnega dela na daljavo je, da imate vse na dosegu roke. Nikomur ni po godu, ko dokumenti, orodja, sistemi in administrativne prepovedi ovirajo delo. Pri običajnem načinu poslovanja take ovire obvladujemo sproti na način, da najdemo iznajdljive rešitve, kako se izogniti takim “oviram”, vendar pri delu na daljavo takšnih možnosti ni. Namesto tega potrebujemo orodje, s katerim bomo lahko centralizirali in poenotili različne izkušnje in potrebe uporabnikov za nemoteno opravljanje dela.

Brezplačni seminarji VMware

Podjetje VMware ponuja vrsto brezplačnih seminarjev za IT strokovnjake!

Workspace ONE Intelligent Hub je orodje, varnostna in izkušenjska kontrolna točka, ki omogoča edinstven dostop do vseh vaših aplikacij in vsebin. To orodje (Hub) ponuja tudi storitev digitalnega pomočnika ali chatbot-a, ki vam pomaga izboljšati učinkovitost zaposlenih. Orodje nudi tudi oddaljeno podporo vaši ekipi klicnega centra za podporo, ki sedaj lahko vidi to, kar vidijo oddaljeni zaposleni (uporabniki) in jim ponuja možnost pogovora z njimi, da jih lažje vodijo skozi izzive, v katerih so se znašli. Nazadnje mora vaše orodje (Hub) vsebovati tudi tista obvestila, ki uporabnike opozarjajo na rutinske delovne nadgradnje in postopke, ki morajo biti izpeljani ter zagotoviti načine za hitro in enostavno reševanje vsakodnevnih nalog, da se oddaljeni zaposleni lahko čim hitreje vrnejo k svojemu ustvarjalnemu in produktivnemu delu.

Neprekinjeno poslovanje - timska naloga, ki vključuje vse

Ko govorimo o tehnologij, organizacije pogosto pomislijo na svoje IT-oddelke. Vendar njihovi zaposleni pričakujejo, da bo kadrovska služba tista, ki bo poskrbela za reševanje njihovih uporabniških, delavskih težav. Raziskava, ki sta jo skupaj izvedla VMware in Vanson Bourne, kaže na to, da morata kadrovska služba in IT oddelek tesno sodelovati kot ekipa, če želijo, da pobude za digitalno transformacijo dejansko zaživijo. Poleg tega mora takšna skupina vključevati tudi ostale oddelke: oddelek za nepremičnine, za fizično-informacijsko varnost, pravno službo in druge pomembne poslovne službe, v kolikor želimo, da bo do digitalne transformacije resnično prišlo. Inovacije morajo biti vpletene v samo jedro organizacije, organizacije pa morajo svoje zaposlene krepiti, vključevati in navdihovati, da si vsi skupaj prizadevajo za skupen cilj.

Ne smemo pa pozabiti, da 80% svetovne delovne sile ne dela v pisarnah. Ti delavci ne morejo delati od doma. V svetu, kjer je v veljavi ukrep za fizično distanciranje, imamo manj ljudi na ulicah, vendar še vedno potrebujemo delavce v tovarnah in voznike tovornjakov. V svetu neprekinjenega poslovanja je tudi pri teh delavcih potrebno zagotoviti večjo učinkovitost. Medtem, ko podjetja prehajajo na delo samo najbolj nujnih zaposlenih, potrebujejo avtomatizacijo delovnih procesov, ki jim jo lahko zagotovita Workspace ONE in AVA Chatbot.

Workspace ONE postavlja človeka v središče. Razvojni tim celostno razmišlja o ljudeh, ki jim je tehnologija namenjena in kako to tehnologijo izkoristiti na najboljši možni način, da podpira človeka in njegove delovne potrebe. Vnaprej programsko definirane uporabniške izkušnje zaposlenih (Software-Defined Employee Experience - SDEX) omogočajo zelo hitro prilagoditev spreminjajočim se potrebam trga ali poslovanja. Podjetja se zaradi tega lahko hitro odzovejo na take potrebe in reagirajo v realnem času.

Na ta način je podjetjem omogočeno, da v času blaginje maksimirajo svoj potencial ter da imajo v težkih časih njihovi zaposleni vse potrebne informacije, da brez nepotrebnih prekinitev predvidijo potrebe svojih strank in jim pravočasno zagotovijo prave produkte in storitve. Kot vemo, imajo dobra podjetja načrte, ki temeljijo na njihovih sistemih, vrhunska podjetja pa imajo načrte, osredotočene na svoje ljudi.

Časi polni izzivov zahtevajo od nas, da ponovno premislimo o ustaljenih poslovnih praksah in da se preusmerimo na sodobne izkušenjsko-vodene in učinkovite poslovne rešitve. In to zdaj, pogumno in brez oklevanja.