Neodvisna raziskava razkrila najboljše mobilno omrežje v Sloveniji

Objavljeno: 17.2.2020

Šest mesecev preizkusov po vsej Sloveniji, sodelovanje mednarodnih strokovnjakov in neodvisna analiza družbe Umlaut, do lani znane pod imenom P3. V neizprosnem boju na trgu telekomunikacij je neodvisna raziskava vedno dobrodošla, sploh ko je kriterij uporabniška izkušnja. In rezultat? V Sloveniji ima najboljše omrežje po uporabniški izkušnji Telemach.

Telemach, ki je bil dolgo najbolj znan kot ponudnik fiksnih storitev interneta in televizije, vse od predstavitve mobilnih paketov družine VEČ leta 2015 velja za najhitreje rastočega mobilnega operaterja v Sloveniji. Uporabnike prepričajo s storitvami, pregledno in enostavno ponudbo, zagotovo pa tudi s ceno, ki ne vpliva na kakovost storitev. V razvoj svojega mobilnega omrežja je podjetje vložilo več kot 100 milijonov evrov, za 50 odstotkov povečalo število baznih postaj in z omrežjem LTE-Advanced oziroma 4G+ pokrilo 97 odstotkov prebivalstva v Sloveniji.

Napredna tehnologija, pripravljenost na izzive prihodnosti in skrb za vedno delujoče, zanesljivo ter kakovostno omrežje so se izkazali za najboljše na trgu. Umlaut je po preizkusih namreč Telemachovo mobilno omrežje označil kot najboljše v Sloveniji po uporabniški izkušnji. »To je potrditev našega večletnega dela in prizadevanj, da postanemo najboljši. Imamo odlično tehnologijo, pripravljeno na izzive prihodnosti in nadaljnji razvoj. Naše omrežje je zanesljivo in zmogljivo ter zagotavlja najboljšo pokritost z omrežjem LTE,« pravi Adrian Ježina, predsednik poslovodstva Telemacha. Kakovost prepoznavajo tudi uporabniki. Temu primerno ima Telemach v tem trenutku že 22,2-odstotni tržni delež na področju mobilne telefonije v Sloveniji. Leta 2015 je ta delež znašal 14 odstotkov.

Kdo sploh je Umlaut?

Družba Umlaut, do oktobra 2019 imenovana P3, se ukvarja s tehničnim in menedžerskim svetovanjem na področjih omrežij in mobilnih tehnologij, certifikate pa je podelila že v 120 državah po svetu, med drugim tudi tujim telekomunikacijskim operaterjem, kot so Vodafone, Swisscom, Verizon, Deutsche Telekom in drugim. V Umlautu je zaposlenih 4300 strokovnjakov iz 80 držav. Ob predaji certifikata za najboljše mobilno omrežje po uporabniški izkušnji na slovenskem trgu je Slovenijo obiskal tudi izvršni direktor Umlauta, Hakan Ekmen: »S svojimi izkušnjami na področju preizkušanja omrežij preverjamo in potrjujemo delovanje storitev. Umlautov certifikat za storitve je idealno orodje za neodvisno ocenjevanje in potrjevanje omrežij ter storitev, ki jih ponujajo. To opravimo z neodvisnimi meritvami in revizijami kakovosti storitev. Certifikat je izjava o uspešni potrditvi storitev in Telemach ima trenutno v Sloveniji med preizkušenimi najboljše omrežje po uporabniški izkušnji.«

Kakšna je metodologija?

Umlaut pri analiziranju trga dostopa do podatkov o hitrosti in delovanju omrežja resničnih uporabnikov mobilnih storitev. Tako imenovana metodologija množičnega zunanjega izvajanja (crowdsourcing) kaže resnično izkušnjo, pri čemer se ocenjuje delovanje naprav v določenem omrežju. S pomočjo tega pristopa prejmejo podatke, ki kažejo, kakšno izkušnjo uporabniku zagotavlja določeno omrežje. Pri tem se ocenjujejo kakovost glasovnih klicev, prenos podatkov in uporaba aplikacij.

Kaj pa fiksno omrežje?

To pri Telemachu že od samega začetka delovanja predstavlja hrbtenico delovanja, zato dobri rezultati v tem segmentu niti ne presenečajo. Tudi fiksno omrežje je po uporabniški izkušnji v Sloveniji najboljše pri Telemachu. Ta je že lani predstavil GIGA omrežje, ki gigabitne hitrosti na področju fiksnih storitev prinaša tako rekoč k vsakemu uporabniku, ki si tega želi.

V Telemachu ne nameravajo prenehati z vlaganji v nadaljnji razvoj. Prizadevanja za neprestano izpopolnjevanje in skrb za kakovost ter delovanje omrežja 24 ur na dan brez prestanka bodo tako osnova tudi v prihodnosti. »Telemach kot inovativno, prilagodljivo ter v prihodnost in tehnološko dovršenost usmerjeno podjetje pomaga pri preoblikovanju digitalne družbe in rasti gospodarstva v Sloveniji. S svojim dovršenim in dokazano najboljšim omrežjem pa je zavezano uporabnikom še naprej zagotavljati napredne storitve in najboljšo uporabniško izkušnjo,« je še dodal Adrian Ježina.