Objavljeno: 12.9.2024 08:00

Nemško podjetje predstavilo univerzalni daljinski upravljalnik na sončno energijo

Nemško podjetje Hama je predstavilo svoj novi univerzalni daljinec 8-v-1, ki lahko nadomesti različne daljince za domače naprave in odpravi potrebo po rednem menjavanju baterij.

Daljinec uporablja napredno tehnologijo sončnih celic Powerfoyle, ki jo je razvilo podjetje Exeger. Gre za tehnologijo, ki omogoča, da se daljinec polni s pomočjo svetlobe, tudi če je ta zgolj umetna (na primer iz svetilke v prostoru), in tako zagotavlja neprekinjeno delovanje brez uporabe tradicionalnih baterij. Ena ključnih prednosti novega Hama daljinca je, da energijo shranjuje v superkondenzator, namesto da bi uporabljal polnilne baterije. Izdelek je tako okolju prijaznejši in ima daljšo življenjsko dobo, saj superkondenzatorji zdržijo več ciklov polnjenja in praznjenja kot standardne baterije.

Daljinec bo na voljo v drugem četrtletju leta 2025 po ceni 29,99 €. Poleg tega Hama načrtuje izdajo še ene različice, ki bo predstavljala alternativo Samsungovemu solarnemu daljincu na Bluetooth tehnologiji. Ta bo imel enake funkcije kot Samsungov model, vključno s podporo za glasovno upravljanje, vendar bo solarna plošča nameščena na vrhu daljinca, da bo izpostavljenost svetlobi bolj učinkovita in enostavna. Cena tega modela bo znašala 39,99 €.