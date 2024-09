Objavljeno: 25.9.2024 05:00

Nekdanje dekle ustanovitelja FTX obsojena na dve leti zapora

Caroline Ellison je bila obsojena na 24 mesecev zaporne kazni, ker je sodelovala pri namernem potopu kriptomenjalnice FTX in prikrivanju nepravilnosti, ki so se dogajale v podjetju. Na sodišču je izrazila obžalovanje za svoja dejanja in priznala krivdo.

Tožilstvo je zahtevalo sorazmerno nizko kazen v primerjavi z vodjo FTX, ki je bil letos obsojen na kar 25 let zapora. Caroline Ellison je bila namreč zgolj aktivna udeleženka, medtem ko je bil Sam Bankman-Fried glavni akter in kolovodja. Nižjo kazen je dobila tudi zato, ker je pomagala pri preiskavi in razkrila številne uporabne podatke. Spomnimo, da je bila zanjo najvišja zagrožena kazen 110 let zapora.

Tožilstvo je izpostavilo, da je bila pomoč obtožene zgledna. Pokazala je celo na nekatere nezakonitosti, za katere tožilstvo ni vedelo. Med dogodki je bila Caroline Ellison tudi zasebna partnerica Sama Bankmana-Frieda. Kljub temu bo morala v zapor, hkrati pa mora vrniti še 11 milijard dolarjev, ki jih FTX dolguje. Toliko denarja seveda nima, zato bo bržkone pristala v osebnem stečaju.

Postopki zoper preostale sodelujoče še tečejo. Nishad Singh dobi kazen 30. oktobra, Gary Wang pa 20. novembra. Oba sta priznala krivdo in sodelovala z organi pregona.