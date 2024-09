Objavljeno: 12.9.2024 05:00

Nekdanja Samsungova uslužbenca ukradla zaupne podatke in skušala na Kitajskem ustanoviti proizvajalca pomnilnika

V Južni Koreji so aretirali dva nekdanja visoka uslužbenca Samsunga, ki ju sumijo industrijskega vohunjenja in razkrivanja zaupnih poslovnih informacij kitajski konkurenci. Na Kitajskem sta ustanovila podjetje v solasti s kitajskimi investitorji, ki je želelo izdelovati 20-nm čipe DRAM.

Samsung je eden izmed vodilnih svetovnih proizvajalcev na tem svetu. Osumljenca sta na Kitajsko prenesla znanje, nato pa v tamkajšnjem podjetju skušala zaposliti tudi druge južnokorejske strokovnjake. To ni tako redek pojav, saj so lani maja aretirala nekdanjo uslužbenko SK Hynixa, ki je skušala na letališču natisniti 3000 strani podatkov o izdelavi polprevodnikov, da bi jih predala Huaweiju. Podjetje je zanikalo kakršnokoli povezavo z incidentom.

Južna Koreja ni edina država, ki odkrito obtožuje Kitajsko, da je industrijsko vohunjenje prignala še nivo višje do kraje celotnih dizajnov in zaposlovanja nekdanjih kadrov. Tajvan je večkrat dejal, da so skušali podkupiti njihove inženirje.