Objavljeno: 13.12.2021 12:00

Naročnina za vklop avtomobila z daljincem

Portal TheDrive poroča, da bo Toyota uporabnikom zaračunala naročnino za možnost daljinskega vklopa avtomobila. Pozor, ne govorimo o aplikaciji na telefonu, ki bi to počela prek strežnikov v oblaku, temveč o navadnem daljincu/ključu.

Zgodba je sicer malce zapletena, v osnovi pa gre za to, da ima Toyota naročniški paket Remote Connect, ki omogoča povezavo avtomobila z aplikacijami na telefonu in pametnimi urami in je v osnovi brezplačno dodan v avtomobile, ki imajo določene audio (!) pakete. Avtomobili s paketom Audio Plus imajo tako Remote Connect, ki brezplačno deluje 3 leta, avtomobili s paketom Premium Audio pa 10 let. Po preteku teh let bo za naročnino na Remote Connect treba plačevati mesečno naročnino.

Naročnine v avtomobilskem svetu seveda niso več novost (čeprav jih uporabniki menda ne kupujejo prav pogosto), v tem primeru je v nenavadno to, da naročnina Remote Connect pokriva tudi napravo, ki s povezljivostjo, omrežjem, oblakom, itd. nima nobene zveze – avtomobilski brezžični ključ. S katerim si lahko prižgemo avtomobil, da se na privozu ogreje, preden se odpeljemo v službo. Vendar le, če imamo naročnino na to storitev.