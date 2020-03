Napadalci izkoriščajo novo ranljivost v Windows

Objavljeno: 24.3.2020 09:15

Microsoft je objavil kritično ranljivost v vseh sistemih Windows (tudi Windows 10), ki naj bi jo napadalci aktivno izkoriščali za namestitev zlonamerne programske opreme.

Ranljivost se nanaša na ravnanje s pisavami (fonti) v Windows - dovolj je že, da uporabnik odpre (tudi v predogledu) zlonamerni dokument. To napadalcu omogoča, da zažene zlonamerno programsko opremo, denimo izsiljevalski program za šifriranje datotek. Pri Microsoftu so potrdili, da so že zaznali uporabo te ranljivosti, niso pa še objavili programskega popravka za Windows. Ranljivost obstaja tudi v opuščenem sistemu Windows 7, ta popravka ne bo dobil.