Objavljeno: 30.8.2024 15:00

Največja spletna piratska mreža za filme in serije je razbita

Največja in zelo priljubljena nezakonita spletna stran za pretakanje filmov in serij, Fmovies, ter z njo povezana mreža piratskih spletnih strani, sta bili ukinjeni.

Združenje filmskih studiev in drugih podjetij zabavne industrije Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), med katerimi so Disney, NBCUniversal in MGM, je sporočilo, da so uspešno ustavili delovanje nezakonite platforme, skupaj z več drugimi spletnimi stranmi, kot so bflixz, flixtorz, movies7, myflixer in aniwave, ter njenega ponudnika gostovanja vidsrc.to.

Operacija Fmovies je bila zasnovana v Vietnamu, kjer je policija v Hanoju aretirala dva moška, povezana s piratskim imperijem, ki sedaj čakata na obtožbe. Fmovies je začel delovati leta 2016 in je beležil 374 milijonov mesečnih obiskov, od januarja 2023 do junija 2024 pa več kot 6,7 milijarde obiskov. ACE je skupino označil za največje piratsko združenje na svetu.