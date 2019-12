Najpopularnejša iskanja na Wikipediji v 2019

Letos je večina najpopularnejših člankov povezana s filmi in serijami - dominira film Avengers: Endgame, visoko so tudi zgodovinske osebe, ki smo jih v zadnjem letu videli v filmih (denimo pevec Freddie Mercury in morilec Ted Bundy).

V Sloveniji je po Googlovih podatkih najbolj iskani Luka Dončić, na Wikipediji pa zaseda 1742. mesto - je manj popularen kot Windows 10 (1731. mesto) in Vagina (1740. mesto), seveda pa velja omeniti, da gre za strani v angleškem jeziku. Slovenija sicer zaseda 2969. mesto. Visoko so tudi drugi filmi, denimo Joker (deveto mesto) in Captain Marvel (štirinajsto mesto), kar nekaj pozornosti je pritegnilo tudi dogajanje v ameriški politiki. Med športniki je najvišje rangirani Cristiano Ronaldo, med poslovneži pa Elon Musk. Med zanimivostmi omenimo še stran, ki opisuje napako HTTP 404 (82. mesto), sumimo, da je veliko spletnih strežnikov nastavljenih, da pri tej napaki podajo tudi povezavo do Wikipedije z obrazložitvijo napake.