Objavljeno: 22.10.2024 07:00

Najhitrejši robot na svetu počasnejši od rekreativnih tekačev na ljubljanskem maratonu

Kitajski robot Star1 je postavil nov rekord v hitrosti teka, saj je v testih dosegel hitrost okrog 13 kilometrov na uro. S tem je za dober kilometer prehitel prejšnjega rekorderja, a še vedno pošteno zaostaja za ljudmi.

Gibanje strojev po dveh nogah ostaja težak problem, ki se sicer čedalje uspešneje rešuje – denimo Boston Dynamics dela čedalje boljše robote – a še vedno ni na nivoju ljudi. Kitajsko podjetje Robot Era je tako izdelalo robota Star1, ki je na testu dosegel 12,98 kilometra na uro, kar v jeziku tekačev pomeni 4:37 minute na kilometer. Polmaratonsko razdaljo bi torej premagal v 1 uri in 37 minutah, maratonsko pa v treh urah in 15 minutah. To je spodobno hitro, soliden rezultat za rekreativca, a daleč od najhitrejših atletov. Usain Bolt je na 100 metrov nekoč tekel s konično hitrostjo 45 kilometrov na uro, maratonski svetovni rekord pa je postavljen s povprečno hitrostjo 21 kilometrov na uro.

Vrnimo se k robotu. Star ima dve nogi, v višino meri 171 centimetrov in tehta 65 kilogramov. Uporablja elektromotorje, ki jih med tekom pomaga krmiliti tudi umetna inteligenca, da ne pade po tleh. Robot je tekel obut v tekaške čevlje po različnih podlagah, vse od trate do asfalta, pri čemer je bil najhitrejši na trdi podlagi.

Dosedanji rekord je imel v lasti Unitreejev robot H1. Postavil ga je marca letos.