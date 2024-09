Najboljša tablica za pisanje je dobila naslednico

Norveško podjetje reMarkable je predstavilo svoj novi tablični računalnik Paper Pro, ki prinaša barvni zaslon in osvetlitev, vendar ohranja filozofijo osredotočenosti na eno nalogo.

Tablica reMarkable Paper Pro s skoraj 12-palčnim zaslonom iz e-papirja je z začetnimi 650 evri dražja od predhodnice, a ponuja barve in osvetlitev, ki ju reMarkable 2 nima. Osvetlitev je zasnovana tako, da je zaslon videti kot list papirja pod naravno svetlobo, kar ohranja občutek dela s fizičnim papirjem. Novo aktivno pisalo omogoča še hitrejši odziv zaslona (manj kot 20 milisekund), kar omogoča skoraj takojšnje beleženje potez pisala. Pisalo se napaja z magnetnim priklopom na stran tablice in nima potrebe po dodatnem polnjenju. Pisanje je tako bolj tekoče, izkušnja pa bolj naravna. Tablica je namenjena predvsem tistim, ki želijo digitalno izkušnjo, podobno delu s papirjem, brez motenj, kot so obvestila ali stalna povezanost z internetom. Z izboljšanim aktivnim pisalom in povečano hitrostjo odziva tablica omogoča pisanje in risanje brez odlašanja, kar je idealno za urejanje dokumentov ali ustvarjalno delo.

Poleg tega novi model omogoča priklop nadgrajene tipkovnice in izboljšano izkušnjo tipkanja za pisce in urednike, ki iščejo preprosto napravo za pisanje in označevanje besedila.