27.6.2024

Na Švedskem razvili zaslon LED, ki svetlobo tudi zaznava

Svetleče diode, še posebej rdeče, niso več nova tehnologija, saj so z nami že dolgo vrsto desetletij. Nekoliko novejše so sicer modre diode, ki so omogočile razvoj modernih zaslonov in svetil na prelomu tisočletja, a je tehnologija vendarle poznana. Morda se pa v prihodnosti obeta velika revolucija, ki bi jo lahko predstavljali tako imenovani perovskitni LED (PeLED). Raziskovalci s švedske univerze Linköping so iz njih uspeli izdelati zaslon, ki svetlobo tako oddaja kakor tudi zaznava.

Prototip je za zdaj še precej preprost. Gostota pik meri 90 ppi, kar ni zelo veliko, a je za demonstracijo postopka več kot dovolj. Izdelali so filme treh različnih barv: rdeče (635 nm), zelene (520 nm) in modre (475 nm), ki imajo kvantno učinkovitost med 18 in 26 odstotki. A ključno je, da lahko tudi zaznavajo svetlobo. To pa omogoča večnamensko rabo, denimo za zaznavanje prstnih odtisov, svetlosti prostora in podobno.

Perovskit je sicer že dolgo znan material, ki ga sestavljata dve vrsti kovinski kationov in kisikovi anioni. Prvi odkriti je bil kalcijev titanat, kasneje pa so odkrili še druge, ki imajo sorodno kristalno strukturo. Barvo, ki jo oddajajo, je možno zelo natančno spreminjati z dopiranjem in izbiro kovin. A glavni problem je stabilnost, zato so jih švedski raziskovalci obdali s plastjo lepila. Enkapsulirani perovskitni LED je stabilnejši. Drugi izziv je poskrbeti, da bodo perovskiti zasvetili. Trenutno modeli so primerljivi s primitivnimi izvedbami OLED in bi lahko bili v prihodnosti še precej boljši. A do tja je še dolga pot.

