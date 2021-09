Na Kitajskem kriptovalute odslej nezakonite

Težko bi rekli, da povsem nepričakovano, je Kitajska (uspešno?) končala boj proti kriptovalutam. Vsi glavni regulatorji trga so v skupni izjavi prepovedali kakršnokoli ukvarjanje s kriptovalutami. Centralna banka je jasno povedala, da so transakcije s kriptovalutami prepovedane, zaradi česar je bitcoin takoj izgubil približno skoraj deset odstotkov vrednosti.

V resnici je na Kitajskem trgovanje s kriptovalutami prepovedano že od leta 2019, a so posamezniki z uporabo tujih menjalnic to prepoved učinkovito izigravali. Letos maja pa so vsakršno ukvarjanje s kriptovalutami prepovedali finančnim inštitucijam, kar je vključevalo tudi izvajanje in poravnanje transakcij, ki so kakorkoli povezane z njimi, denimo ob unovčevanju.

Kitajska navaja stare razloge za prepoved: nezanesljivost, nestabilnost, nevarnost in okoljske pomisleke. Trenutno na Kitajskem samo posedovanje kriptovalut še ni sankcionirano, ne smemo pa jih rudariti ali trgovati z njimi. Prepoved transakcij po aktualni interpretaciji pomeni tudi, da jih ne smemo niti uporabljati za plačevanje dobrin in storitev.