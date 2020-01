Na internetu pol milijona naprav z odkritimi gesli

Poleg računalnikov je v internet povezanih na milijone različno pametnih naprav, kar sega od strežnikov do usmerjevalnikov. Mnoge med njimi imajo odprta vrata za protokol Telnet, kar predstavlja varnostno ranljivost, če niso ustrezno zavarovana. Na internetu se je pravkar znašel seznam naslovov in gesel pol milijona pametnih naprav, ki se odkrito kažejo v internetu.

Tovrstne sezname često uporabljajo postavljavci botnetov (omrežij za napade), ki vse te naprave zasedejo in jih izkoristijo za napade. To ni težko, saj obstajajo orodja za iskanje v internet priključenih in dostopnih naprav (npr. BinaryEdge ali Shodan). Ko te najdemo, pa lahko preverimo, ali uporabljajo privzeta ali druga enostavno uganljiva gesla. Tako ustvarjeni seznami običajno ostanejo skriti na temnem delu interneta, to pot pa se je seznam 500.000 naprav znašel kar na internetu.

ZDNet