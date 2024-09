Objavljeno: 19.9.2024 05:00

Na Instagramu nove omejitve v dobro mladoletnih uporabnikov

Meta že sedaj zahteva, da so uporabniki Facebooka in Instagrama starejši od 13 let, kar je tudi zakonska omejitev, a v praksi nima vzvodov za striktno uveljavljanje te omejitve. A večji nevarnosti se v resnici izpostavljajo starejši mladoletniki, ki imajo sposobnosti, ne zavedajo pa se nevarnosti. Včasih jih mora prisilno pomagati kar platforma sama.

Na Instagramu bodo odslej vsi računi, katerih lastniki so mladoletni, zasebni in vidni le prijateljem. Uporabniki, ki so mlajši od 16 let, bodo za spremembo nastavitev potrebovali dovoljenje staršev. Njihovi računi, tako imenovani Teen Accounts, avtomatično odfiltrirajo neprimerno izrazoslovje, omejujejo zunanje nepovabljene stike in vidnost objav. S tem želi Instagram odgovoriti na troje pomislekov, ki jih imajo starši: neželene stike, neprimerno vsebino in čas na platformi.

Odslej bodo torej najstnike lahko označevali (tagged) in kontaktirali le njihovi prijatelji oziroma sledilci. Prav tako bo aplikacija redno opozarjala na prekoračitev časa primerne uporabe. Meta se za spremembo ni odločila sama od sebe, temveč gre za zakonsko prisilo. V ZDA sprejemajo zakon (Kids Online Safety Act), ki družbena omrežja zavezuje k ukrepom za zagotavljanje varnosti, torej tudi omejevanje neprimernih vsebin in boj proti nadlegovanju.

Kako pa Meta ve, ali so uporabniki navedli resnično starost? Uporabljajo več sistemov umetne inteligence, ki na podlagi objav in interakcij to sorazmerno dobro ugotovijo. Prav tako preverjajo tudi, ali so navedeni kontakti skrbnikov resnični.

Instagram