Objavljeno: 12.10.2021 11:00

Na Googlu in Youtubu prepoved neznanstvenih oglasov

Nov pravilnik za oglaševalce, založnike in ustvarjalce vsebin na spletnih platformah Google in YouTube.

Google je sporočil, da na svojem iskalniku in platformi YouTube ne bo več objavljal oglasov poleg vsebin z napačnimi informacijami o podnebnih spremembah, poročajo tuje tiskovne agencije. Nov pravilnik za oglaševalce, založnike in ustvarjalce vsebin na spletnih platformah Google in YouTube bo uporabnikom prepovedoval, da bi služili na račun vsebin, ki so v nasprotju z uveljavljenim znanstvenim soglasjem o obstoju podnebnih sprememb ter vzrokih zanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na objavo Googlove oglaševalske ekipe.

Oglasi se tako ne bodo pojavljali ob spletni vsebini, ki podnebne spremembe označuje kot prevaro ali ki zanika segrevanje in človeški vpliv na to problematiko. Oglaševalci naj tovrstnih vsebin ne bi želeli videti poleg svojih oglasov, založniki in ustvarjalci pa na svojih straneh in posnetkih ne želijo oglasov s sporno vsebino, piše v sporočilu Googla.

Ameriški gigant sicer že omejuje oglaševanje poleg vsebin z občutljivo tematiko, kot so posnetki o orožju ali tragičnih dogodkih, vendar zanikanje podnebnih sprememb do sedaj ni bilo zajeto v omejitvah.

Google bo v objavah upošteval kontekst, v katerem so bile podane morebitne sporne trditve. Pri tem bo razlikoval med vsebino, ki napačne trditve predstavlja kot dejstva, in vsebino, ki o tovrstnih trditvah le poroča ali jih komentira, še poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Direktor kampanj ameriške okoljske nevladne organizacije Avaaz Fadi Quran je Googlovo odločitev označil za pomembno, saj bi "lahko spremenila smer ekonomije zanikanja klimatskih sprememb". Prav tako je spodbudil druge spletne platforme, naj sledijo Googlu in ustavijo pretok denarja tistim, ki zanikajo podnebne spremembe.

Facebook, največji Googlov konkurent na področju digitalnega oglaševanja, si prizadeva za omejitev podnebnih dezinformacij na svoji platformi, vendar ne načrtuje prepovedi tovrstnega oglaševanja, dodaja AFP.

Mladina