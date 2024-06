Musku znova odobrili (zdaj) 48 milijard USD

Delničarji Tesle so ponovno potrdili več milijard dolarjev vreden nagradni paket za Elona Muska, nekaj mesecev po tem, ko ga je sodišče v Delawaru razveljavilo.

Na letnem srečanju delničarjev proizvajalca električnih vozil Tesla so delničarji potrdili predlog za ponovno uvedbo Muskovega nagradnega paketa, ki trenutno znaša približno 48 milijard ameriških dolarjev. Delničarji so imeli ponovno glasovanje, ker je sodišče v Delawaru razsodilo, da je prvotna vsota 56 milijard USD nezaslišana in kot taka nepravična do delničarjev podjetja. Musk je na sodbo odgovoril z grožnjo, da bo sedež podjetja preselil v Teksas.

Med srečanjem Tesle so delničarji tudi uradno potrdili selitev sedeža podjetja. Potrditev Muskovega nagradnega paketa še vedno ne zagotavlja, da bo do astronomskega izplačila zares prišlo. Tesla mora najprej vložiti pritožbo in kot dokaz navesti najnovejše glasovanje delničarjev, da so ga ti odobrili.

Musk je bil po glasovanju zadovoljen, se zahvalil delničarjem in poudaril, da ponovna vzpostavitev njegovega izplačila ne bo vplivala na njegovo kratkoročno zavezanost Tesli. Nagrada, če bo do nje prišlo, bo namreč izplačana v delnicah Tesle, ki jih mora Musk obdržati najmanj pet let.