Musk: Tesla bo sprejemala dogecoin

Skoraj vsakokrat, ko Elon Musk odpre usta ali se usede za Twitter, kakšna kriptovaluta poleti v stratosfero ali zgrmi k tlom. Včeraj je Musk dejal, da bo Tesla začela kot plačilo pri nakupu izdelkov sprejemati tudi kriptovaluto dogecoin.

Pričakovano je to valuto katapultiralo za 20 odstotkov, čeprav Musk sploh ni opredelil, kaj bo moč z dogecoinom kupiti. Blago (merchandise), ki ga prodaja Tesla, sega od 50 dolarjev do več tisoč. To ni prvikrat, da je Elon Musk izdatno promoviral kriptovaluto, ki je pred osmimi leti nastala kot šala. V zadnjem letu je dogecoin pridobil skoraj 6000 odstotkov. Nezanemarljivo vlogo pri tem je odigral prav Musk, ki je dogecoin večkrat pohvalil, nazadnje v intervjuju za Time. Po drugi strani pa je dogecoin kdaj označil tudi za hustle.

Spomnimo, da je Musk v preteklosti že napovedal, da bo Tesla začela sprejemati bitcoin. Podjetje je potem tudi samo kupilo za 1,5 milijarde dolarjev bitcoinov in jih kasneje z dobičkom prodalo. Kasneje je naznanil, da zaradi pomislekov glede trajnosti pridobivanja bitcoinov in okoljskega odtisa te kriptovalute ne bodo več sprejemali. To je povzročilo precej nejevolje in očitkov, da je manipuliral s trgom.