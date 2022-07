Objavljeno: 9.7.2022 12:00

Musk odstopil od nakupa Twitterja

Kot je bilo slutiti iz njegov potez po najavi prevzema Twitterja, je Elon Musk odstopil od nakupa podjetja. A zaradi sklenjenega zavezujočega sporazuma, ga utegne to zelo drago stati.

Musk je letos marca kupil deset odstotkov podjetja Twitter, česar sicer ni pravočasno razkril regulatorju trga, a zaradi tega hujših posledic ni bilo. Sredi aprila je najavil, da želi podjetje prevzeti v celoti. Konec aprila je upravni odbor njegov predlog sprejel. Za 44 milijard dolarjev se obvezal prevzeti podjetje.

Začeli so se slabi časi v gospodarstvu, zato so tečaji tehnoloških delnic začeli padati. Musk je hitel iskati izgovore, zakaj bi za Twitter plačal manj ali pa ga sploh ne bi prevzem. Začel je javno nasprotovati podatkom podjetja o številu lažnih profilov in postavljati nove pogoje za prevzem. Twitter mu je ustrezne podatke sicer dobavljal, a je Musk še vedno ostajal neprepričan. Sedaj pa je najavil, da podjetja ne bo kupil

To pa ne bo poceni. Če ne bo uspel dokazati, da je Twitter kršil pravila pogodbe, bo moral plačati milijardo dolarjev pogodbene kazni in morebitno dodatno dokazano škodo, ki jo je povzročil. Predsednik Twitterjevega upravnega odbora Bret Taylor je že dejal, da bo podjetje Muska tožilo in zahtevalo izpolnitev pogodbe ali pa plačilo škode.