Musk obljublja Starlink 2.0

Čeprav prvo satelitsko internetno omrežje Starlink sploh še ni dokončano, Elon Musk že obljublja naslednika. Starlin 2.0 naj bi bil večji, boljši in zmogljivejši. Prvi sateliti so že zgrajeni, a so toliko večji od obstoječih, da jih Falcon sploh ne more izstreliti.

Nova generacija satelitov bo precej težja. Medtem ko današnji tehtajo slabih 300 kilogramov, bodo imeli novi več kot tono (1250 kilogramov). Merili bodo sedem metrov. V vesolje jih bo torej lahko odpeljal šele SpaceX Starship, in sicer 120 naenkrat. Trenutno je SpaceX v vesolje poslal približno 2400 satelitov prve generacije, na koncu pa naj bi jih bilo okrog 42.000.

Starlink 2.0 naj bi prinesel boljšo pokritost, višje hitrosti prenosa podatkov in krajše zakasnitve. Slednji izboljšavi sta posledica komunikacije med sateliti z laserji, zaradi česar podatkov v tranzitu ne bo treba preusmerjati preko zemeljskih postaj. SpaceX ima trenutno dovoljenje za izstrelitev 12.000 satelitov, a to je za satelite prve generacije. Ali bo to dodelitev uporabil tudi za naslednje satelite, še ne vemo.

Starlink 1.0 je trenutno na voljo v ZDA, Evropi in na Novi Zelandiji, pa tudi v delih Kanade, Avstralije in Južne Amerika. Preostali svet bo Starlink dobil do konca prihodnjega leta.