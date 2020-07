Mozilla zagnala lastno storitev VPN

Storitve VPN (Virtual Private Network) očitno postajajo tako priljubljene, da se jih lotevajo tudi »resna« podjetja. Denimo Mozilla, organizacija, ki razvija izredno priljubljen spletni brskalnik Firefox.

Po krajšem testnem obdobju so v šestih državah (ZDA, Velika Britanija, Kanada, Nova Zelandija, Singapur in Malezija) na voljo aplikacije Mozilla VPN za Android iOS in Windows, ki ves omrežni promet varno in šifrirano preusmerijo prek Mozillinih strežnikov. Podpora za Mac in Linux bo na voljo kmalu, pravijo. Storitev je bila do sedaj znana kot Firefox Private Network.

Mozilla VPN stane 4,99 dolarjev na mesec, v primerjavi z drugimi storitvami VPN pa naj bi bila hitrejša, predvsem pa se Mozilla obvezuje, da beleži le zares nujne podatke o uporabniku, samega prometa pa ne beleži. Pri Mozilli razvijajo tudi VPN, ki bo vgrajen v brskalnik Firefox, in bo stal 2,99 dolarjev na mesec. Podobno storitev ima že dalj časa tudi brskalnik Opera. Mimogrede, Opera je od leta 2016 v lasti kitajskega konzorcija podjetij...

Zakaj bi hoteli uporabljati VPN? Če ste na Kitajskem je to skorajda nujno, saj sicer ne morete dostopati do Googlovih storitev nekaterih zahodnih časopisov in celo do Wikipedije, sicer pa zato, ker bi radi bili v internetu kar čimbolj anonimni. Seveda pa morate pri tem neizmerno zaupati ponudniku VPN, saj gre preko njega prav ves vaš omrežni promet…